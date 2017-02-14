川習熱線 美前官員：好進展未來仍未知

白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文今天說，美國總統川普與中國國家主席習近平通電話是「好進展」；盼接下來川普的亞洲政策，都在經嚴謹程序下有明確且有邏輯的評估。

外交關係協會（CFR）今天在華府辦公室舉辦研討會，麥艾文（Evan Medeiros）在會中做出上述表示。

包括CFR亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）及華府智庫戰略暨國際研究中心經濟學者古德曼（Matthew Goodman）也都正面看待川普回到「遵循美國的一中政策」立場，儘管如此，3人也都表示，美中關係接下來的政策走向，仍有不確定性。

古德曼形容，川普上任以來各種政策及作法不斷有變化，有時讓人欣喜，有時讓人沮喪，是種讓人「七上八下」的感覺，現在判斷川普接下來在中國及亞太區域方面的政策與作法，仍言之過早。

麥艾文指出，川普和習近平通話同意「遵循美國的一中政策」，這是「好的進展、明智的抉擇，但仍不夠」；對是誰主導川普對「一中政策」改變態度，接下來川普會怎麼做？麥艾文則說，「我不知道」，可能的政策仍存在許多未知數。

他認為，相信接下來川普團隊會有很多內部辯論，但他提到3個重點，包括什麼是美國與中國打交道的優先議題、經過什麼樣的過程及有哪些溝通管道與團隊有哪些人，他希望接下來不論做什麼決定，要考慮什麼是美國利益？在美中關係中，又有哪些是有助於美國利益？這些都須經過嚴謹程序中明確且有邏輯的評估。

對美國的領導力，麥艾文則指出，區域國家關切，川普的亞洲政策接下來是要導向「軍事優先」嗎？他提醒，多數國家會希望美國的政策是多元的；而川普在區域經貿政策的不確定性，又和他的內政政策相關聯，亞太國家也表關切。

古德曼補充說，川普的決策團隊可能和過去歷任政府不同，他注意到，包括國務卿提勒森及白宮國安會亞洲事務資深主任博明都不在川普與日本首相安倍晉三上週的工作午餐會上。

談到美國的經貿政策，易明及古德曼認為，川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）、製造亞太區域權力真空，也讓TPP這個世界貿易組織（WTO）加強版的架構失去主導全球經貿規則的機會。

易明說，希望日本能扛起重責，和TPP締約國以其他形式維持TPP存在；古德曼則不認為中國是全球化的捍衛者，但區域國家都和中國有經貿往來，不會想和中國對抗，川普究竟會以什麼樣的政策繼續維持美國在亞太的領導地位仍未知，區域國家會有焦慮感。1060214

(中央社)