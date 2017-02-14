勞動部次長捐款挨批 李來希：綠色恐怖
勞動部次長林三貴日前捐款給中華民國全國公務人員協會遭到民進黨立委點名應撤換。對此，李來希今天在臉書上說，綠色恐怖無所不在？
年金改革爭議不斷，日前勞動部次長林三貴捐款給中華民國全國公務人員協會，遭到民進黨立委林俊憲點名應被撤換。
對此，中華民國全國公務人員協會理事長李來希在臉書上不滿表示，綠色恐怖無所不在？
李來希說，4年前他因為不滿關中與馬英九的年金改革，公開反對年金亂改，慘遭整肅，那是白色恐怖還是藍色恐怖？
李來希說，4年來他越戰越勇，毫無畏懼，帶頭打到國民黨棄甲卸兵。今天有人捐款義助全國公務人員協會就要遭到清算？
李來希批評，「請綠色米蟲回去翻翻法律」，哪一條哪一項可以這麼做？公務人員協會法明定可以接受捐款，如果連這個白紙黑字寫明的法律都可以不遵守，他可以告訴那些莫名其妙的無知民代們，不要以為掌握了政權，就可以無所忌憚的胡作非為，捐款給他們的軍公教人員成千上萬，通通免職好了，難不成今天的台灣成了綠色恐怖的世界？
李來希說，帶種就把他也免職，他保證屆時恐怕會有打不完的復職官司，他們等著看。李來希也反問公務人員捐款給公務人員協會，請問違反什麼法？1060214
(中央社)
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