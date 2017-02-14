修杰楷挑咘咘童裝「重點是媽媽」心繫賈靜雯暖炸
修杰楷與賈靜雯是演藝圈中的恩愛夫妻檔，兩人婚後幸福，育有愛女「咘咘」，同時賈靜雯肚中還懷有兩人愛的結晶，而近日修杰楷為咘咘挑童裝時，他眼神充滿父愛，不過修杰楷為女兒挑衣服時，仍心繫賈靜雯「重點是讓媽媽看了開心」，修杰楷寵愛妻女，新好男人超暖。
修杰楷近日與小杰（廖允杰）、南拳媽媽前團員宇豪一起參加香港馬拉松，小杰也透露修杰楷為家庭的超暖行為，小杰看著修杰楷為咘咘挑童裝「修在挑選時那眼神真的是父愛滿溢」，看到可愛的衣服就說：「你看...咘咘穿這個一定很可愛！」
看到修杰楷噴滿滿父愛，小杰說：「咘咘一定會很開心你幫她買新衣服」，修杰楷則說：「咘咘也許不知道他穿的衣服讓她有多可愛，但重點是讓媽媽看了開心」，修杰楷在外仍心繫妻女，新好男人模樣讓小杰直呼：「這句話真的是暖到不行！」
(中時電子報)
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