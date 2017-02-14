賞櫻遊覽車事故 保險理賠估逾2.1億元

我要評比

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健（右）在蝶戀花旅行社工作人員陪同下，前往旅行社關心。(張鎧乙攝)

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健（右）在蝶戀花旅行社工作人員陪同下，前往旅行社關心。(張鎧乙攝)

賞櫻遊覽車13日晚間在國道5號翻覆，不幸造成30多人罹難，金管會保險局及各保險公司已啟動緊急應變機制，包括旅行社責任險、強制車險及壽險理賠金額，初估逾新台幣2.1億元。

金管會保險局也正緊急了解乘客相關保障、要求保險公司協助並儘速理賠，除了相關壽險保障外，每位傷亡乘客都還有強制車險每人身故保額200萬元，由華南產險承保；旅行社責任險每位客戶法定保額每人200萬元，由旺旺友聯承保；另有遊覽車乘客責任保險（這部分必須釐清相關責任後，才能確定金額），及不幸身故的駕駛有雇主責任險保額200萬元，都由富邦產險承保。

國泰人壽14日表示，車內44位傷亡乘客中，有16位是其保戶，13位不幸罹難、3位受傷，其中一位保戶同時是國壽及國泰產險戶，相關壽 險、意外險及醫賠保障，初估理賠金額2700萬元。

新光人壽則初步核對有18位車上成員是其保戶，其中有13位不幸身故、6位受傷，初步統計死亡保額約1500多萬元，新壽表示，每位傷亡保戶都先提供5000元慰問金。

全球人壽也表示，有5位不幸身故者是全球人壽的保戶，估計理賠金額450萬元，也將儘速協助家屬處理相關事宜，並啟動理賠服務。

中國人壽亦指出，目前正緊急核對保戶名單，初步估算有6位是中壽保戶，理賠金額約400萬元。

富邦人壽有11位保戶在此事故中不幸身故、7位受傷，初估理賠金額2000萬元。

南山人壽亦有9位保戶不幸罹難、5名保戶受傷，初估保險金額1400萬元。

遠雄人壽的保戶在此次事故中亦有6位不幸身故、1位重傷搶救中，理賠金額預估400萬元；台灣人壽則有2位保戶在翻車意外中身故，保額約110萬元。

(工商)