裸照即將回歸 花花公子雜誌結束無裸體實驗

《華盛頓時報》報導，《花花公子》的一年短暫無裸照實驗將會在2017年3月/ 4月號雜誌結束，該雜誌創始人休·海夫納的兒子庫珀·海夫納（Cooper Hefner）周一在推特上發文稱，《花花公子》雜誌準備回到幾十年來聞名的內容。最新的議題主打「裸體是正常的」，試圖表明其實驗無裸照卻失去讀者的理念。

庫珀也是該公司的首席創意官，他在推特上說：「我會是第一個承認雜誌描述裸露的方式過時的人，但完全去掉裸露是一個錯誤。裸露從來不是問題，因為裸露不是一個問題。今天，我們正在回歸我們的身份，重新發現我們是誰。」

就在一年多前，《花花公子》的工作人員對《紐約時報》宣布了該雜誌的無裸照政策，稱其舊的商業模式是過時的舊玩意兒。

《花花公子》未來將以「乳房和屁股為主題，但不是完全的正面裸露」為特色。

(旺報)