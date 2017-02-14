「2017台中春季國際旅遊大展」縣市政府推廣深度旅遊

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「2017台中春季國際旅遊大展」，永豐棧全新的墾丁後壁湖畔渡假園區，將在現場推出買一送二的超優惠回饋方案。(永豐棧提供)

中台灣年度最大旅展─「2017台中春季國際旅遊大展」，將於17至20日在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，計有220家廠商、700個攤位，規模空前，值農曆年後、228四天連假將至，業者優惠更勝以往，展覽採免費入場，消費滿額還可抽大獎。

本次旅展由台中市政府指導，旺旺中時媒體集團─中國時報主辦，博思達合辦，台新銀行贊助。匯聚全台觀光旅遊產業鏈，涵蓋食、衣、住、行、育、樂等面向，將提供民眾規劃家人、親友一整年度旅遊、度假休閒、省錢享樂最佳方案。

展區共分國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大區。

其中一大亮點為各縣市政府邀集當地優質旅遊民宿業者、伴手禮廠商打團體戰、行銷地方。桃園市政府因應機場捷運通車，推出最新「一路玩桃園-捷運線觀光手冊」，並為3月大溪豆干節、4月雲南龍岡米干節暖身預熱。苗栗縣政府結合縣內10大休閒農業區，行銷文創商品、伴手禮和溫泉季。

新竹縣政府在旅展大力行銷竹東動漫園區、尖石溫泉、合興愛情車站與關西仙草、東方美人茶等特色農特產品。新竹市政府邀請10大伴手禮商家，旅、賓館業者，共同行銷新竹市旅遊。嘉義市政府集結當地優秀旅館業者、地方特色產業代表及旅行社，當中10家伴手禮業者更是通過文化觀光局遴選出來，涵蓋山、海、平原多元物產。

台南市政有23家觀光工廠，數量居全台第一，旅展現場有多家知名觀光工廠及休閒農場，推廣台南玩樂行程。高雄市政府強力推動「一日農夫體驗趣」採蔬果體驗。台東縣中小企業協會號召10多家台東民宿業者，共組民宿聯盟特區，推廣台東深度體驗旅遊。

旅展地主：台中市，特設立「台中市旅遊產業區」，台中著名的五星級飯店、餐飲品牌都匯聚在此，如林酒店、金典、福華、永豐棧、亞緻等；台中也為「糕餅之鄉」，不用東奔西跑，來旅展即可入手多家糕餅名店人氣產品。

(中時)