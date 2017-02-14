嘉義出海口數十袋死鴨 消毒銷毀送檢體

我要評比

嘉義縣民雄鄉13日才傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，又在東石鄉出海口發現20多袋死鴨，立即消毒銷毀、送檢體，並追查載運死鴨棄置的車輛。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 106年2月14日

嘉義縣民雄鄉昨天才傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，又在東石鄉出海口發現20多袋死鴨，立即消毒銷毀、送檢體，並追查載運死鴨棄置的車輛。

嘉義縣農業處表示，禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場昨天傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，全面對市場及來源的雞場進行消毒、移動管制。

不料，在東石鄉副瀨村六腳大排出海口於昨天傍晚發現有20多袋死鴨（每袋3至5隻），嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即前往現場消毒，今天上午由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送檢驗。

農業處指出，在禽流感疫情升溫敏感時刻，養禽戶沒有通報就棄置20餘袋死鴨，代表疑有異常死亡現象，防疫人員除了將檢體送驗外，也請檢調人員協助追查，將以車追人，查出涉嫌棄置的養禽戶。

面對這波禽流感疫情，農業處籲請養禽業者勿掉以輕心，務必自主落實防疫工作，發現禽隻有異狀請儘速通報防疫機關處置，未主動通報疫情者，撲殺不予補償，並可依「動物傳染病防治條例」最高裁罰新台幣100萬元。1060214

(中央社)