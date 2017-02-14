偷車賊被逮 跪地求姊借錢救他
竹南警分局今天指出，45歲張姓男子因涉嫌偷車被逮，姊姊到派出所痛罵他不學好，張男不知悔改，還當場下跪向姊姊借錢求救，讓在場員警也看不下去，告誡他早知如此何必當初。
竹南派出所員警在巡邏時，發現路旁1輛汽車掛著失竊車牌，於是派員前往埋伏，12日果然有1名男子東張西望，慢慢走近車輛，見四下無人隨即轉身開啟車門，員警見狀立即上前逮捕。
遭到逮捕的張男剛開始故意裝傻、否認偷車，直到員警出示相關證據，才坦承犯行並要求警方通知姊姊到場。張嫌姊姊前往派出所對他曉以大義，張嫌先是要姊姊「照顧好媽媽」，隨後竟下跪大喊「妳錢給我一下好嗎？」、「救我」。
看到張嫌突如其來的舉動，張嫌姊姊痛罵「你甚麼時候照顧到媽媽」，氣憤地轉頭離去；警方調查，發現張嫌所駕駛的車輛和車牌都是偷來的，因此也告誡他「歹路不要走」，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060214
(中央社)
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