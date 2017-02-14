傳韓美聯合軍演 美將派遣戰略武器

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）今天引述南韓國防部遞交國會委員會的報告披露，美國已經同意在年度聯合軍事演習中派遣戰略武器。

韓聯社報導，韓美已就F-22匿蹤戰鬥機、核動力航空母艦等美國戰略武器參加今年3月聯合軍演達成協議。

報導說，南韓國防部在向國會國防委員會提交的資料中稱，韓美透過展開史上最大規模的聯合軍演，將顯示出兩國軍隊堅決因應北韓挑釁行為的決心。為此，韓方正在同美方就參加演習的美國戰略武器規模等進行磋商。

路透社報導，北韓12日違反聯合國決議發射彈道飛彈。

美國和南韓每年在南韓舉行大規模聯合軍事演習，通常在3月舉行。北韓則將這項演習視為戰事的準備。1060214

(中央社)