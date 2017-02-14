港7警占中期間打示威者 傷害罪成立

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香港7名警員於2014年「占中」運動爆發期間曾毆打示威者，他們今天被法院裁定「襲擊致造成身體傷害罪」成立。

區域法院上午裁定7人「有意圖而導致身體受嚴重傷害罪」不成立，但「襲擊致造成身體傷害罪」成立。

7名警員有一般警員，也有總督察級的高階警員。

2014年10月15日，警方在港島金鐘龍和道對「占中」者採取清場行動，期間參與占中運動的公民黨成員曾健超從高處向警員潑灑液體，激發警員追捕。

曾健超被捕後，被警員帶到遠處毆打，過程被電視台記者拍攝到，其後多人被停職並被律政司起訴「有意圖而導致身體受嚴重傷害罪」。

目前法院仍未宣布對各警員的刑罰。1060214

(中央社)