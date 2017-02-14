士檢查扣遊覽車行車測速器 解剖司機

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士林地檢署偵辦國道5號遊覽車翻車案，已查扣遊覽車行車測速器並調閱車輛近年保養維修紀錄，審酌肇事司機康育薰死亡，將在下午解剖採樣胃部等處，調查是否有酒駕等情形。

國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。

士林地檢署指出，已完成司機康育薰等32人相驗，大部分為頭部及全身多處受傷，其中6具遺體因面貌及未找到證件，家屬無法指認，已採取DNA（去氧核醣核酸），送交台北巿政府警察局刑事鑑試中心化驗，並與家屬比對，最快今天傍晚比對完成。

檢方調查，司機康育薰開的遊覽車是靠行友力通運公司，為釐清案發情形，檢方已查扣車子進行採證，已扣得行車測速器並調閱車子近年保養維修紀錄，並在下午赴台北巿第二殯儀館解剖康育薰，採集胃部等處，調查是否有酒駕等情形。

士林地檢署檢察長張清雲指出，昨天得知消息後，立即指派主任檢察官吳怡明赴案發現場指揮警方蒐證，並勘驗車體，值班的外勤檢察官陳彥章與3名檢察官及4名法醫完成相驗；張清雲今天凌晨1時許赴二殯了解相驗狀況。1060214

(中央社)