男研究生勒斃女教師 棄屍南投山區
目前就讀研究所的陳姓男子（27歲）涉嫌以前往花蓮出遊約出鄭姓女教師後，卻在住處發生爭吵而勒斃鄭女，台中市警方接獲死者家屬報案偵破全案，將陳男移送法辦。
台中市警察局第一分局日前接獲鄭姓男子報案指稱，妹妹於6日告訴家人要與友人前往花蓮旅遊後即音訊全無，請求警方協助尋人。
警方受理後，經過查證發現鄭女6日與陳姓男子共騎乘機車回台中後即告失聯，進一步調查陳男，陳男才坦承6日中午與鄭女因口角而發生衝突，鄭女當日即遭不測，並於次日清晨被載往台14甲線南投清境山區丟棄。警方隨即前往南投山區漏夜搜尋，終於在陳男所述地點附近發現鄭女遺體，訊後將陳男依殺人罪嫌移送法辦。
警方追查發現，目前仍就讀研究所的27歲陳姓男子，於102年在學期間因情緒不穩接受鄭女諮商而相識，陳男向警方供稱2月6日以要帶鄭女前往花東旅遊為由，前往彰化將鄭女載回台中。
警方表示，兩人卻在住處發生口角，陳男一時情緒失控、失手造成鄭女往生，事後為了避免遭到查獲才會租車將其載往山區丟棄。但警方進一步查出陳男並未訂房、也沒購票，懷疑花東之旅根本是幌子，正進一步查證陳男犯案動機、釐清真相。1060214
(中央社)
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