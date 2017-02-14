朴槿惠彈劾案 朝野共識將服從法院審判

我要評比

南韓朝野4黨院內代表（黨鞭）昨天協商決定，憲法法院對總統朴槿惠彈劾案做成任何審判結果，朝野都將接受。這番協商，目的是避免審判結果出爐後有人走上街頭。

南韓「朝鮮日報」今天報導，民主黨禹相虎、自由韓國黨鄭宇澤、國民之黨朱昇鎔、正黨朱豪英等各黨院內代表昨天出席由國會議長丁世均在首爾汝矣島一家餐廳主持的午餐懇談會，達成共識。

鄭宇澤在懇談會後接受媒體記者採訪時稱，「與各黨協商提議，無論憲法法院做出什麼樣的決定都予以接受，他們對此達成一致意見。」

禹相虎接受朝鮮日報電話採訪稱，「沒有理由不服從憲法機構的決定。」

朱昇鎔表示，「協商旨在呼籲憲法法院做出決定之後，莫要再舉著蠟燭，揮舞太極旗，煽動輿論，引發國政分裂及矛盾。」

報導稱，當天朝野4黨僅達成了口頭協議，並未簽署書面資料。 1060214

(中央社)