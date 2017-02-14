李亞鵬情人節不孤單 巧遇嫩妹「情定舊金山」

李亞鵬近日到美國旅遊。(圖／翻攝自李亞鵬微博）

情人節不孤單，李亞鵬有「前世情人」陪。(圖／翻攝自李亞鵬微博)

李亞鵬和女兒互動就像朋友。(圖／翻攝自李亞鵬微博）

李亞鵬和王菲離婚後，就獨自撫養女兒李嫣，日前傳出他低調再婚，還生了一對雙胞胎，不過他否認消息，但不排除未來再婚，情人節前夕，他就在微博曬出巧遇小妞照，甜喊：「終於情定舊金山」。

近日，李亞鵬到美國旅行，13日他在微博PO文：「路遇一小妞兒，一路跟隨結伴而行 請她喝了一杯咖啡，終於情定舊金山」，仔細一看，原來是他和女兒李嫣一起出遊，父女倆開心自拍，都說女兒是爸爸上輩子的情人，從兩人互動可看出他們感情深厚，網友都直呼：「最好的父女大概就是這樣了」。

值得一提的是，10歲李嫣打扮時髦，小小年紀就有明星風範，令人驚艷，其實前年她就曾分享自拍影片教化妝，但李亞鵬認為女兒還小，不適合面對社會，所以沒收她的手機兼刪除帳號，但她越大越有藝人氣場，未來不可限量。

(中時電子報)