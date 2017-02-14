川普上台美日韓國防官員首度視訊會議 應對北韓飛彈威脅
據韓國國防部14日稱，美國新政府上台後韓美日三國國防部門首次舉行視訊會議，就有效應對北韓射彈威脅保持密切合作，並加強相關情報的交流與共享。
北韓12日試射北極星2型中程彈道飛彈；韓聯社14日報導，美方在會議上向韓日重申安全承諾，並表示將與韓日乃至國際社會保持緊密合作應對北韓挑釁。韓美日三方表示，北韓試射飛彈是違背聯合國安理會決議的挑釁行為，同時，北韓的非法飛彈項目對半島及東北亞的和平與穩定構成嚴重威脅。
當天，韓國國防部國際政策次長朴哲均、日本防衛省防衛政策課長加野幸司、美國負責東亞和太平洋安全事務的代理助理國防部長克里斯托夫·約翰森與會；視訊會議進行了1個小時，這是美國新政府上台後韓美日三國國防部門首次舉行視訊會議。
(旺報)
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