NBA》爛到不能再爛了 籃網吞下13連敗

灰熊康利砍進32分，送給籃網13連敗。(美聯社資料照)

從去年12月29日至今只拿到1場勝利的籃網，期間分別吞下11連敗以及12連敗，甚至是主場13連敗，可說是爛到不能再爛了，14日在主場面對灰熊還是擺脫不了防守的漏洞，103比112苦吞13連敗，依舊看不到勝利曙光。

籃網在打完半場落後10分，第三節攻下30分，將落後分數縮小至7分，可惜決勝節防守方面做得不夠理想，落後分數被擴大至79比95，眼看大勢已去，總教練艾金生開始走馬換將，讓所有板凳球員都上場練兵，最終以9分之差俯首稱臣。

去年夏天簽下全聯盟最昂貴合約的康利，砍進全場最高32分，馬克蓋索19分、9籃板、8助攻，老飛人卡特貢獻14分。

再次傳出被交易傳聞的布魯克羅培茲17分，懷海德17分，吉爾派崔克15分，荷利斯傑佛生與布克各13分。

(中時電子報)