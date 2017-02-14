雲林縣府要求台灣燈會接駁車駕駛不能疲勞駕駛
國道5接國道3號遊覽車翻車重大車禍車禍，引發民眾對司機疲勞駕駛正視，雲林縣府主辦的2017台灣燈會，接駁車班次頻繁，縣府表示承攬的全達遊覽車公司近三年評鑑結果都是優等。
縣府指出，全達遊覽車公司於交通部公路總局遊覽車評鑑中，近三年(103-105)評鑑結果皆為優等，本次接駁車服務案採用車輛皆為10年內出廠之車輛。
為防萬一，雲林縣府於今（14日）發文請全達公司加強車輛管理、駕駛員駕駛習慣及安全觀念之宣導，避免超時、超載之情形。
另外，每日車輛整備時，要落實駕駛員出勤前基本報到檢查作業，以及車輛維護；並於發車前確實向乘車民眾說明遊覽車安全設備、緊急事故逃生機制等相關事項，以確保接駁車行車安全。
(中時)
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