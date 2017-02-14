IWill線上語言學習推手 美籍語言博士衛友賢獲頒梅花卡
「你今日呷霸沒?!」一口流利的中文讓大家驚艷。美國伊利諾大學語言博士、國立中央大學文學院前院長衛友賢，多年來致力於推動語言與研究，創立了IWill互動式線上語言平臺，與國際級學者合作，促成國際性數位語言學習論壇，將台灣成功推向國際。移民署臺北市服務站主任黃齡玉今日代表移民署頒發梅花卡給衛教授，肯定其專業能力，並表彰其對台灣的貢獻。
衛友賢來台灣20多年，先後任職國內多所大學，獲得多項國科會獎項。他來台後因為教學過程中，因需要而研究語言資料庫IWill（Intelligent Web-based Interactive Language Learning智慧型網路互動語言學習)，發展出一套方便學生學習語言的方式，成為互動式線上語言學習平臺的先驅，後來發展成每半年舉辦的「IWill讀挑戰競賽」，每次皆有數以千計的英語學習者參加，帶動英語閱讀的風潮。
由於學術表現傑出，衛友賢於2007年即被延攬至國立中央大學擔任語言中心主任，當時學校的法規還無法讓外籍學者出任高階管理職，校方還為他特別修改法規，3年後他即陞任為院長，成為中央大學首位外籍文學院院長。2008年更獲得中央大學特聘教授之終身榮譽，並著有相關專門著作。
移民署台北市服務站黃主任表示，謝謝衛教授對台灣教育的貢獻，因為創造出線上學習平臺，嘉惠台灣學子，有多數中小學學生透過這套語言學習系統快速方便學習，讓許多學生未來成為國家經貿人才的實力；這也是移民署當時創設梅花卡的初衷，希望藉由梅花卡吸引更多外國優秀人才，來貢獻臺灣這塊土地。
(中時)
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