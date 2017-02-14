蝶戀花負責人露面 僅說對不起三字

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）與旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）說明。（杜宜諳攝）

蝶戀花旅行社負責人周繼弘（右）在中華民國旅行商業同業公會全國聯合會發言人李奇嶽（左）向家屬（中）鞠躬道歉。（杜宜諳攝）

昨國道遊覽車翻覆意外，造成32人死亡，該國旅賞櫻團為蝶戀花旅行社承包，今蝶戀花旅行社董事長周繼弘，與中華民國旅行商業同業公會發言人李奇嶽，前往台北市第二殯儀館弔唁，李奇嶽代周繼弘接受媒體訪問，周繼弘過程不發一語，最後在媒體逼問下，才吐出三字：「對不起」，並鞠躬表示歉意。

李奇嶽說明，該出事行程，由蝶戀花旅行社負責招攬，至台中武陵農場賞櫻一日遊，屬於散客行程，團員來自各地，9點鐘由台北出發，到達武陵農場大概是下午1點鐘，在武陵農場停留到下午4點30分，再從武陵農場到宜蘭，吃完晚餐，在回程路上發生嚴重意外，「我們也感到非常悲痛。」

媒體懷疑車齡比較久，蝶戀花專收比較舊的車子，李奇嶽說，派車是屬於車行業務，旅行社承辦旅行團業務，車子是跟車行調借，並非屬於蝶戀花旅行社擁有。

媒體問旅行社難道不需要把關車輛品質？李奇嶽說，車齡新舊，跟車輛能否使用沒有絕對關係，車子也是經過監理處查驗合格，可正常上路載客。

該團是否為廉價團？李奇嶽說，一般台灣國內旅遊都大概落在800到1000台幣，包括車錢、餐費、保險及導遊。

李奇嶽說，昨出車之前，司機已休息足足有兩天才出勤，並沒有連續上班執勤。早上9點鐘出發到武陵農場是下午1點30分，4點半從武陵出車再回來，有3個多小時休時。很多旅行社都有販售武陵一日遊， 雖然路程比較遠，但司機中途有休息，會努力配合檢警調查，至於是否有超時，還是要等行車紀錄報告出爐，才能回答。

肇事車輛是否經改裝？李奇嶽表示，檢警調查中，但該台車本身屬於相當高級車款，Volvo該款車與市面上日本車價差到一倍，市面上日本車款大概5、600百萬，該台車造價900萬到1000萬，也配有油壓式煞車，輪胎為防爆胎。

李奇嶽說，整個行程都有按照觀光局規定投保責任保險，每人200萬元，會再跟遊覽車公司確認保險金額。車子是跟遊覽車公司租借，根據跟遊覽車公司瞭解，該車為Volvo，才剛驗過車，車況狀況良好再出車，肇事原因還待檢警鑑識調查。乘客是否有繫安全帶？李奇嶽說，不在車上，無法推斷、答覆。

李奇嶽說，事故發生後，公會便跟周繼弘持續保持聯繫，第一時間蝶戀花就有派幹部到南港事故現場，公會及遊覽車客運商業同業公會全聯會也派幹部到場，昨天包括在二殯，檢察官相驗、家屬認領遺體、醫院傷患救治過程，蝶戀花皆有安排幹部到醫院一一探視。他說，周繼宏心情非常沉重，所以由公會統一對外說明。

李奇嶽表示，旅行社導遊人員也按照正常作業流程帶領旅行團，蝶戀花旅行社已在處理傷者照料、罹難者善後，並協助認領大體，也布置簡單靈堂，並上香跟家屬致意，後續若有進一步發展，會由旅行社公會統一對外說明。

採訪一開始，李奇嶽表示，先跟所有罹難者家屬、大家一鞠躬：「對不起。」便跟周繼弘一起鞠躬道歉。但周繼弘採訪過程不發一語，採訪最尾聲被媒體逼問：「做為負責人難道不需要做一點表示嗎？」才吐出三個字：「對不起」。

(中時)