他也沒被放過！委國副總統涉販毒遭美制裁
委內瑞拉的副總統艾爾艾薩米(Tareck El Aissami)上個月才剛被總統任命，沒想到今天就被美國財政部以涉嫌跨境走私毒品為由，列入毒品制裁名單。制裁將使艾薩米無法入境美國以及在美的資產全數被凍結。而他也是至今被美國財政部列入制裁名單中，最高級別的外國政府官員。
據《USA TODAY》報導，42歲的艾薩米在擔任副總統之前，曾任職委內瑞拉阿拉瓜州州長、內政和司法部長。而美國財政部在13日決定對艾薩米進行制裁，就因為是經過長期的調查發現，艾薩米在擔任州長及部長期間，多次協助委內瑞拉販毒集團走私毒品至美國及墨西哥，並且和委內瑞拉最大的毒品走私集團、中東的武裝組織有往來，因此根據毒梟法案(Kingpin Act)鎖定艾薩米進行制裁。
另外，財政部也同時對艾薩米的生意夥伴貝羅(Samark Jose Lopez Bello)進行制裁，貝羅被指控在英屬維京群島、巴拿馬、英國、美國等5國的13家開設公司，來為艾薩米洗錢。而制裁將讓艾薩米與貝羅禁止入境美國，同時在美國境內的資產將被全部凍結，包括兩人在邁阿密價值數千萬美金的房地產，還有兩人開設的13家公司，也都被列入制裁名單。另外，他們也將被禁止與任何美國公司或個人與其進行交易。
儘管艾薩米過曾多次否認自己走私毒品的傳聞，但美國財政部官員指證歷歷的表示，艾薩米多次精心策畫利用委內瑞拉的空軍基地及多個港口來走私毒品，而且每次運送的毒品重量高達2,200磅(約1公噸)。
而這次的制裁將可能讓委內瑞拉與美國的關係更加緊張，過去美國總統川普在競選期間曾表示，要幫助委內瑞拉人民反抗該國政府的壓迫。不過財政部表示，針對艾薩米的調查已持續數年，對艾薩米的制裁符合正常程序，不需要獲得總統川普的授權。
(中時電子報)
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