體大研究生勒斃女老師 棄屍南投山區

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鄭姓女老師遭勒斃棄屍南投山區。（照片由警方提供）

警方查出殺害女老師的研究生陳男涉嫌重大，目前將他依殺人罪移送地檢署偵辦。（照片由警方提供）

台中市驚傳女教師遭殺害棄屍命案，一名鄭姓女教師上周一向家人表示要與友人共遊花蓮，此後音訊全無，警方接獲其家人報案後，查出約她一起出遊、一名就讀研究所30歲陳姓男子，他表示旅途中與鄭女發生口角憤而勒斃棄屍，警方查出陳男並未訂房、也無購票紀錄，警方訊後依殺人罪移送地檢署偵辦。

警方日前接獲鄭姓男子報案，指稱在國立臺灣體育運動大學運動從事教職的胞妹與友人上周一去花蓮出遊，離家後音訊全無。警方調閱監視器發現鄭女當天從彰化與一名男子共騎機車回台中後就失聯，約談嫌疑人陳姓男子。

陳男向警方供稱，鄭女與他相約花東旅遊，他到彰化將鄭女載往台中住處，兩人卻發生口角，他一時情緒失控、失手勒斃鄭女，並於隔日清晨載往台14甲線南投清境山區丟棄。

陳明峰就讀國立臺灣體育運動大學運動產業系研究所，傳出是棒球教練陳威成兒子，曾赴日本受訓，因受傷回到台灣，他說話直率，情緒容易失控，2013年在學期間接受鄭女諮商而相識。

(中時)