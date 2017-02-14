六福村主題樂園慶特優第1名 推多重降價優惠
交通部觀光局日前頒發觀光遊樂業督導考核競賽獎，六福村主題遊樂園榮獲「特優等第1名」，即日起推出多重促銷優惠歡慶。
六福村主題樂園表示，至3月31日下午1點後入園，可享「午後入園優惠499元暢遊價」；「大專院校學生寒假限定暢遊699元」，則至24日；周末限定優惠至6月11日，著笑容圖騰上衣入園599元；2017 年當月壽星門票買1送1，至12月31日。
六福村指出，觀光局替消費者監督遊樂園業者，每年匯集專家、學者考核台灣地區各遊樂園，除了檢查設施安全、消防安全、餐飲衛生、環境整潔、遊客服務、緊急救護系統，也評審園區發展及創新作為。
六福村說，園區歷年來表現優異、屢獲特優佳績，尤其設施創新發展面，2016年創新發展並順應科技潮流陸續推出「5D數位互動體感劇院」、「VR虛擬大怒神」空間及「飛天魔毯VR體感互動體驗」，也有手機APP「Line up」遊樂設施快速通關免排隊服務。
(工商)
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