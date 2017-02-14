蝶戀花負責人致歉 家屬要求負責
台北市蝶戀花旅行社承辦賞櫻團，昨晚發生遊覽車翻車死傷意外；負責人周繼弘今早在旅行公會全聯會發言人李奇嶽陪同到二殯慰問家屬；舉行記者會時，罹難者家者要求周繼弘負責。
今天的記者會約進行12分鐘，周繼弘僅說一句「對不起」，全程由李奇嶽代為發言。
記者會快結束時，一名罹難者家屬出面向周繼弘說，「我們家有兩個人（叔叔、嬸嬸）在車上，你們要好好負責任，他們還有兩個小孩、一堆家人，這該怎麼辦？你們（周繼弘）一定要負責任」。
李奇嶽說，從事故發生迄今，周繼弘和他一直保持聯繫，第一時間，蝶戀花公司也派員到場協助，也有派幹部去醫院探視傷患，發生這件事情，大家心情都很沉重。
面對記者提問這次旅遊行程、遊覽車司機是否有過勞等問題，李奇嶽均代周繼弘回應。
李奇嶽說，遊覽車不是蝶戀花所有，是跟車行調借的，它（VOLVO）的性能較市面上一般的日本製遊覽車還好、造價也貴；旅遊行程是由蝶戀花負責招攬，屬於散客行程，團員來自於各地，大家昨天早上9時從台北出發，到達武陵農場的時間約下午1時；在武陵停留到下午4時30分許，再從武陵離開到宜蘭用晚餐。
李奇嶽說，據他們了解，司機在昨天出車前，有經過兩天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息，整個行程有按照觀光局規定，幫旅客投保責任保險，每人新台幣200萬元，車子也有經過監理處查驗合格，可以正常上路。1060214
(中央社)
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