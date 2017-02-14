遊覽車33死是組裝釀禍？經部：兩回事
國道5號發生遊覽車翻覆33人死亡的重大車禍，有網友質疑是因為進口底盤，再到台灣打造車身的「組裝車」結構不佳。經濟部表示，「組裝跟安全是兩回事」，所有車輛都必須經過安全檢驗。
國5接國3南下車道昨日晚間9時許發生嚴重車禍，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，已造成33人死亡，11人傷，可說是台灣30年來最嚴重的一次遊覽車事故。
有網友及民眾質疑，遊覽車是因為進口底盤，再到台灣打造車身，導致車體結構不佳，車身脆弱才會造成如此重大事故。
經濟部工業局代理局長呂正華表示，「組裝跟安全是兩回事」，所有車輛上路都經過交通部安全檢驗，必須符合法規；相信該遊覽車1998年上路時，也是符合當時的安全檢查，有關安全法規等將由交通部統一對外說明。
呂正華指出，由於全球化發展加上產業本身樣態，就像生活中使用的用品如手機，有些零組件也是在不同的地方進行組裝，符合比較利益及市場原則後，政府要求的就是符合法規及安全檢驗；但是安全的要求絕對是零容忍，一條人命絕對是無價。
對於產業現況，呂正華指出，目前全面禁止中國大陸製造的遊覽車整車、底盤進口，也呼籲產業多一點自制力，無論在哪邊製造，都要通過安全法規。
針對事故車輛，公路總局調閱相關資料，該遊覽車1998年4月出廠，車齡即將屆滿19年，上一次定檢是今年1月5日，檢驗合格，下一次定檢日期為4月16日。1060214
(中央社)
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