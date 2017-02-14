陸1月PPI年增6.9% 逾5年新高

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大陸國家統計局今天公布，1月生產者物價指數（PPI）年增6.9%，漲幅創下逾5年新高。

根據大陸國家統計局上午在官網新公布的「工業生產者出廠價格」，1月PPI年增率6.9%、月增率0.8%。

大陸國家統計局城市司高級統計師繩國慶解讀指出，從月增率來看，1月份PPI上漲0.8%，漲幅在連續擴大4個月後出現下滑，比2016年12月份縮小0.8個百分點。

繩國慶表示，從年增率來看，1月份PPI上漲6.9%，漲幅比2016年12月份擴大1.4個百分點。

繩國慶指出，其中，石油和天然氣開採、煤炭開採和洗選、黑色金屬冶煉和壓延加工、石油加工、有色金屬冶煉和壓延加工、化學原料和化學製品製造業價格年增率分別比2016年12月擴大38.8、4.4、2.7、7.8、0.2和2.6個百分點，合計影響PPI年增率上漲約5.7個百分點，占總漲幅的82.6%。

據測算，在1月份6.9%的PPI年增率中，受去年價格變動的「翹尾影響」約為6.1個百分點，新漲價影響約為0.8個百分點。1060214

(中央社)