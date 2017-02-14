萬芳男傷患不治 國道5號車禍釀33死

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國道5號昨天晚間發生嚴重車禍，台北市立萬芳醫院今天上午10時35分表示，1名男性傷患經整晚急救，仍宣告不治，車禍目前已造成33人死、11人傷。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消說，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33人死、11人傷。

萬芳醫院收治2男2女傷患，其中2人昨晚已確定不治，另2人到院後緊急開刀急救，經整晚搶救雖未脫險，但女性傷者生命徵象變穩定，密切觀察中；男性傷者則宣告不治。1060214

(中央社)