遊覽車翻覆意外 朝野立委籲交部速檢討
朝野立委今天針對遊覽車翻覆意外都表示，交通部應盡速釐清事故真相，並檢討如何計算司機工時，避免疲勞駕駛，以及針對遊覽車體做徹底的安全檢查。
民進黨立法院黨團總召柯建銘說，從昨天這件事，應該思考如何檢討低價衝量造成品質差，價格低之餘，也產生遊覽車車齡、服務的問題，交通部應該好好檢討，保障國民旅遊的安全。
立法院交通委員會成員、民進黨立委葉宜津說，這起事件最主要的原因是疲勞駕駛，但遊覽車要換手開車，有很多困擾，需要好好討論怎麼處理。她說，車體改造是不是也要檢討一下，不要為了舒適、豪華而影響了安全。
國民黨立法院黨團書記長王育敏表示，有關遊覽車體安全管理的問題，希望交通部要嚴加管理改善，畢竟人命關天，交通部責無旁貸，應做好督導管理的責任。車齡是行車安全很重要的一環，交通部應針對車體做徹底的安全檢查。
國民黨團副書記長呂玉玲指出，旅行社安排一天往返行程，司機超時駕駛當然會過勞，旅行社要負最大責任，去年就要求交通部對司機工時做嚴格檢查，遺憾又發生慘劇，日後有旅行社安排一天往返的行程，司機工時的勞動檢查一定要從嚴的檢核。
時代力量立法院黨團總召徐永明表示， 昨天的慘劇對社會震撼很大，凸顯遊覽車、大眾運輸很多結構性問題。運輸業工時過長及如何計算，及遊覽車組裝是帶動產業，還是讓消費者遭遇更大風險，這都是交通部要釐清的。希望交通部盡速提出報告，產業結構要做整體檢視。
親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，發生不幸事件非常遺憾，相關部會要負起責任，包括勞動部要加強勞檢，交通部要加強安檢，後續罹難家屬的善後處理，相關部會都要給予協助。1060214
(中央社)
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