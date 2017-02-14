副總統：大陸十九大前 對台作為緊縮
副總統陳建仁接受法國媒體專訪，他表示，中國大陸為兩岸良性的互動設置障礙，中國大陸在「十九大」前，會以強化權力穩固及因應外部變局為要務，研判對台相關作為會有所緊縮。
總統府今天發布新聞稿，陳副總統在10日上午接受法國十字架報專訪，談到兩岸關係，他說，從去年520以來，中國大陸持續以「一中」框架的「九二共識」做為兩岸關係發展的前提要件。
陳副總統指出，中國大陸採取片面中止兩岸兩會、陸委會與國台辦溝通聯繫機制、限縮雙方的交流、壓縮台灣國際空間及在台海周邊進行軍事演訓等對台灣施壓，這實在是為兩岸良性的互動設置障礙，但各界都認為，中國大陸在「十九大」之前，會以強化權力穩固及因應外部變局為要務，所以研判對台相關作為應會有所緊縮。
陳副總統呼籲中國大陸以溝通對話化解分歧，不要採取負面對立的作為，他相信，只要有共同思考兩岸良性互動的發展，兩岸人民及區域各方對台海的和平應該是可以期待的。
對於新上任的美國總統川普，陳副總統認為川普的亞太政策不是很明朗，但是在川普政府當中有很多位官員的立場對台灣相當友善，他相信而且期盼川普政府能夠跟台灣政府共同努力，進一步鞏固台美緊密良好的關係。
陳副總統也有信心能在現有的基礎上繼續鞏固台美關係，然後有更緊密良好的發展，但是他也要強調，實際上對台灣來說，兩岸關係跟台美關係是相同的重要；對於川普提到了「一中政策」的問題，也是要等事態明朗的時候才能瞭解，但是對於台美關係與兩岸關係，政府都同等重視，並努力要來維持良好的關係。1060214
(中央社)
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