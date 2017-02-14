國道5號車禍 蔡總統下午二殯致哀

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國道5接國道3南下車道昨天晚間發生嚴重車禍，已造成33人死亡。總統蔡英文今天新增行程，下午2時30分到台北市第二殯儀館致哀。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前33人死亡，11人傷。

蔡總統昨天晚間得知消息後，除對不幸身亡旅客表示哀悼，同時也請行政部門全力協助搶救受傷民眾，並妥善處理相關善後事宜。蔡總統今天並增加行程，參加完中華民國106年工商團體春節聯誼會後，將前往二殯致哀。1060214

(中央社)