傳愛到花蓮 科大生4天幫修復80件電器
台灣科技大學社會服務團前進花蓮瑞穗鄉，為學童辦冬令營、關懷長者，還幫忙免費修理電器用品，從電扇、電視到石磨、水泥攪拌機，4天修復80件家電。
台灣科技大學社會服務團每年寒暑假都至偏鄉服務，10多年來走遍台灣許多偏鄉小鎮，今年寒假更集結44名台科大學生前往花蓮縣瑞穗鄉富源國小，進行7天6夜的服務，除了為學童舉辦冬令營，也帶領年長者進行繪畫創作，並舉辦1家1菜的辦桌活動聯繫當地居民情誼。
此外，台科大學生還發揮自身電子、電機的工程背景，免費替居民維修電器，在維修隊駐點的4天內成功修復80件的各式家電，包含電視、除濕機等電器物品，修復率高達7成，其中電風扇、電鍋是最熱門的送修物品。
最特別的是還有居民拿著石磨、水泥攪拌機來修理，台科大社服團維修隊員張桂斌說，第一次修到這麼特別的東西，尤其水泥攪拌機送來時已是散開的狀態，根本摸不著頭緒，但在隊員間的通力合作下，一起腦力激盪、發揮創意，最後花了兩個多小時才終於成功修復水泥攪拌機，很有成就感。
台科大社服團維修隊長曾嘉賢說，在花蓮鳳林鄉北林里駐點修電器時，有位老先生拿著老舊電風扇來修理，走近後發現老先生是喑啞人士，因為不會手語，全程都用比手畫腳溝通，隊員努力透過肢體語言猜測對方想表達什麼，檢測後發現是加熱線圈壞掉，雖然最後因缺乏零件無法順利修復電風扇，但老先生仍笑著坐看他們工作一整天。1060214
(中央社)
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