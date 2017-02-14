過勞 司機女兒淚訴：父親過年上班到昨天
國道翻覆遊覽車司機康育薰的大女兒一夜之間與父親天人永隔，今（14）日拖著疲憊哀慟的身心淚訴：「爸爸只有除夕前一天休假，然後就一直上班到昨天。」
康女說，父母除了接手主持阿公開的宮廟，爸爸為了家庭幾乎每天跑車養家，現在哥哥和她都已在工作，只剩妹妹還在就學，就快不用那麼辛苦了，現在卻發生這樣的意外。
康女表示，昨晚和媽媽先趕到萬芳醫院，但一直找不到爸爸，後來聽說沒送醫的要去二殯指認，當時心就整個涼了，到了二殯，真的認出爸爸，媽媽幾乎崩潰，不敢相信發生這種事。
然而中華民國旅行商業同業公會發言人李奇嶽今早召開記者會時，還堅稱13日出車前，司機已休息足足有2天才出勤，並沒有連續上班執勤。
(中時)
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