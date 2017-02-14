退休牙醫劉福潤夫婦愛攝影 賞櫻遇死劫

劉福潤1年多前從牙醫工作退休後，跟著老婆四處旅遊，享受退休生活。（翻攝張素卿臉書）

劉福潤夫婦鍾情攝影，還參加攝影協會與同好交流，夫婦這次報名武陵賞櫻團，應為特地去拍櫻花美景，不料遭遇死劫。（翻攝張素卿臉書）

國道遊覽車車禍中，罹難的劉福潤（69歲）、張素卿（65歲）夫婦，家住桃園市平鎮區，劉福潤1年多前從牙醫工作退休後，跟著老婆四處旅遊，享受退休生活。夫婦倆也鍾情攝影，還參加攝影協會與同好交流，夫婦這次報名武陵賞櫻團，應為特地去拍櫻花美景，不料遭遇死劫。

鄰居說，劉福潤1979年搬來平鎮後，在住處開設牙醫診所，育有3子。他1年多前從牙醫師退休後，診所鐵門就少拉開，只知道近來老婆四處旅遊拍照，足跡遍及大陸、日本，享受退休生活。

鄰居說，劉福潤夫婦感情很好，劉福潤屬於比較文靜的人，跟鄰居互動不多，但張素卿則比較外向，跟街坊較會話家常。劉福潤退休後，在桃園市平鎮與新北市板橋2邊輪著住，前2天出門倒垃圾還見到他們，不料，看新聞才知劉福潤夫婦命喪國道。

劉福潤的弟弟14日一早到劉福潤平鎮住處，找鎖匠開門，他說，劉福潤大兒子在大陸出差，接獲父親死訊趕緊趕回台灣，要進屋內拿父母衣物，協助後事處理。由於沒有鑰匙，由住在附近的他，先找鎖匠開門。

劉福潤的弟弟說，劉福潤夫婦平時會上網找尋旅遊資訊，這次武陵賞櫻，推測是自行上網報名跟團。

(中時)