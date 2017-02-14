退休牙醫劉福潤夫婦愛攝影 賞櫻遇死劫
國道遊覽車車禍中，罹難的劉福潤（69歲）、張素卿（65歲）夫婦，家住桃園市平鎮區，劉福潤1年多前從牙醫工作退休後，跟著老婆四處旅遊，享受退休生活。夫婦倆也鍾情攝影，還參加攝影協會與同好交流，夫婦這次報名武陵賞櫻團，應為特地去拍櫻花美景，不料遭遇死劫。
鄰居說，劉福潤1979年搬來平鎮後，在住處開設牙醫診所，育有3子。他1年多前從牙醫師退休後，診所鐵門就少拉開，只知道近來老婆四處旅遊拍照，足跡遍及大陸、日本，享受退休生活。
鄰居說，劉福潤夫婦感情很好，劉福潤屬於比較文靜的人，跟鄰居互動不多，但張素卿則比較外向，跟街坊較會話家常。劉福潤退休後，在桃園市平鎮與新北市板橋2邊輪著住，前2天出門倒垃圾還見到他們，不料，看新聞才知劉福潤夫婦命喪國道。
劉福潤的弟弟14日一早到劉福潤平鎮住處，找鎖匠開門，他說，劉福潤大兒子在大陸出差，接獲父親死訊趕緊趕回台灣，要進屋內拿父母衣物，協助後事處理。由於沒有鑰匙，由住在附近的他，先找鎖匠開門。
劉福潤的弟弟說，劉福潤夫婦平時會上網找尋旅遊資訊，這次武陵賞櫻，推測是自行上網報名跟團。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。