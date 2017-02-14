台灣奧迪推出新夢想方案購車優惠

我要評比

台灣奧迪汽車推出新夢想方案購車優惠，衝刺年後銷售業績。圖／業者提供

台灣奧迪汽車宣布在2月推出「新夢想方案」全車系購車多重優惠方案，凡於即日起購買奧迪（Audi）全車系車款即可享有60期零利率分期購車優惠外，可再享有首3期免月付款。

台灣奧迪表示，這次特別針對旗下豪華運動休旅車Q3、Q5、Q7車款，推出限時120萬元60期零利率分期購車優惠方案 ，搭配首3期免月付款，等於現金折價6萬元促銷，積極衝刺年後銷售業績。

(工商)