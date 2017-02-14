第一時間到場 消防小隊長：沒看過這麼慘烈車禍
昨晚9時國道5號接國道3號南下轉彎處發生遊覽車翻覆意外，迄今造成33死慘劇，仍有11人在醫院搶救中，第一時間趕到事發現場的新北消防局第六大隊橫科分隊小隊長林信富今天上午受訪表示：「消防員生涯這麼多年從來沒有看過這麼慘烈的車禍！」
橫科分隊林信富說，昨晚9時04分接獲勤指中心通報後，他們在9時19分最先趕到事發現場，發現遊覽車側翻倒在邊坡溝渠，車頂整個被削掉，掉在車子後方，現場滿布玻璃碎片、車門，殘破不堪。
他與隊員看到有6人被拋出車外，明顯沒有生命跡象；幾乎都是肢體扭曲變形、頭部與手腳嚴重摩擦，其中最嚴重的頭部與身體幾乎分離，僅剩一塊肉連接，令人不忍卒睹！
林信富表示，當時現場以搶救生還者為優先，他們進入遊覽車內，看到內部椅子全部歪七扭八，查看司機座位沒有人，於是他出聲詢問「有沒有人在車內？」卻沒有得到任何回應，當下心中一涼；等走到車後方，才找到一名尚有意識的中年男子，當時這名男子被倒下的車椅壓住動彈不得，於是趕緊上前詢問男子傷勢，對方情緒穩定，沒有太大驚恐，於是動用破壞器材將男子救出送醫。
林信富從事消防生涯今年已是第19年，去年甫從平溪消防分隊調來橫科分隊擔任小隊長，他感慨說，當消防員救援大小數十件車禍，「這麼慘烈的車禍還是第一次見到！」
(中時)
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