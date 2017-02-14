賞櫻專車不慎卡山路邊溝 幸無人傷

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一輛武陵賞櫻專車於狹窄山路會車時，右後輪不慎落入側溝，幸好無人受傷。（簡榮輝翻攝）

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車昨夜在國道5號0K彎道處翻覆路側，造成32死12傷。今(14日)10時許，又一輛國光客運賞櫻專車行經南山路段時，在一處狹窄路道處因閃避會車，右後輪不慎掉落邊溝，一度動彈不得。幸好，車上乘客均無受傷，國光客運派出接駁車讓遊客繼續上山。

據了解，此輛客運為上午8時40分從宜蘭出發，預計下午4時從武陵下山。國光客運表示，此事件僅是輪胎不慎落入邊溝，稍微耽誤遊客上山時間，過程並無人員受傷。如今受困車輛如今已自行脫困。

(中時)