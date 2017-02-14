美專家：川普同意信守一中政策 有助美台關係
美國總統川普和中國國家主席習近平通話，同意信守美國的「一中政策」，台灣未來將如何？華府智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀認為是一個好結果，相信川普政府有強化與台灣關係的願望，台美會有非常好的關係；「外交關係協會」（CFR）亞洲研究主任易明則指出，台灣的未來是關於兩岸關係穩定。
葛來儀在出席「外交關係協會」13日就美中關係，台灣下一步是什麼，貿易和區域競爭研討會後接受媒體訪問指出，她對台美關係未來十分樂觀，並認為川普政府未來在經濟、安全軍事，以及外交上領域上，都將協助台灣，這包括了可能與台灣談自由貿易協定(FTA) 、軍售和兩軍交流，協助台灣參與區域和國際組織。
針對有關川普與習近平通話同意信守「一中政策」，參與討論的易明則表示，美國的「一中政策」承認台灣是中國的一部分，但此一政策並不意味著台灣必須與中國融合。
易明指出，她認為蔡英文總統在台灣的外交政策上表現非常謙虛，希望投資和貿易更多樣化外，並期望在國際關係中發揮更積極的作用，這是台灣每個總統都想做的事情，但蔡英文實際上表現的相當負責。她表示，台灣未來是關於維持兩岸關係的穩定性，以及美國和台灣，以及美國和中國的關係。
美國前白宫國家安全委員會亞洲事務資深主任麥艾文認為，把「一中政策」從檯面上移開是件好事，但沒有人知道政策似乎隨著生物節律行走的川普政策接下來是否會再出現什麼驚人之舉，「戲還沒有開演呢」。
CSIS亞洲經濟高級顧問古德曼在有關美台簽署雙邊貿易協定(FTA)上表示，台灣在歐巴馬政府期間，未表現出對貿易和投資的長期野心或願意。他認為，川普政府可望在政治上將來更傾向支持台灣簽署FTA，不過，球則仍在蔡英文手中，蔡英文必須讓台灣選民接受談判條件，尤其是在農業議題上。
(中時)
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