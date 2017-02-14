員工處理廢水缺氧死亡 負責人判6月定讞

國內知名的葡萄王公司5年前發生一場工安死亡意外，承攬葡萄王廢水處理的科技公司人員進行沉水馬達檢修時，因未實施池內換氣缺氧死亡，最高法院認為科技公司現場歐姓負責人管理監督疏失，今日依業務過失致死罪將他判刑6月、可易科罰金確定。

判決指出，煒聯公司從2010年起承攬葡萄王公司廢水處理工程，歐男是煒聯派任廢水處理區的工作場所負責人，負責指揮、管理及監督技術人員相關作業及設備；2012年10月11日，歐陽姓工程人員打開廢水處理廠區的生物調整池人孔蓋，進行沉水馬達檢修。

該工程人員未實施池內換氣，且未以測定儀器測量氧氣濃度，就以扳手拆卸沉水馬達上的法蘭螺絲，他因吸入高濃度硫化氫造成昏迷落入池內，現場其他人員又未配戴救生索及置備空氣呼吸器可及時救援，歐陽被救起後，因缺氧致中毒性休克死亡。

高雄高分院審理後認為，歐姓男子擔任現場負責人，平日容任勞工便宜行事，輕忽勞工作業安全，導致該名工程人員死亡，且歐男犯後未坦認犯行，與死者家屬達成和解，依業務過失致死罪將他判刑6月、可易科罰金18萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)