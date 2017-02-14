戲中借精生子 鄭秀文臨更年期轉念了！
香港「電音天后」鄭秀文多才多藝，今年除了開演唱會外，也有新電影問世，在《合約男女》中飾演和和性格男星張孝全借精生子的女總裁，進而大譜姊弟戀，然現實生活中，已婚的她跟老公許志安，多年來一直抱持「不生」的想法，然拍了這部戲，竟讓44歲的Sammi轉念，還說最多願意生2個！
鄭秀文推出新戲《合約男女》，近來忙跑宣傳，她日前上《蘋果》fb Live，談了現在對於婚姻與家庭的想法，鄭秀文和許志安愛情長跑多年，沒結婚時被催婚，結婚後被催生，但其實兩人曾公開表示不想生孩子，然婚後，Sammi的心態漸漸轉變，免對網友的催生提問，她竟鬆口現在不會抗拒生個星二代，已做好隨時當媽的心理準備，表示此事交給上天去處理，「要來就來啦」。
轉變過去當一輩子頂客族的想法，鄭秀文不僅願意生了，還不只想生一個，她表示自己就快到更年期了，「如果生，頂多兩個」，男孩女孩都好，有人搞笑問她怕不怕生女兒像許志安？Sammi笑稱：「OK啊！你會接納她的，你不覺得每個父母都覺得子女好漂亮嗎？」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。