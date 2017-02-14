戲中借精生子 鄭秀文臨更年期轉念了！

曾說過要當頂客族的鄭秀文，鬆口表示心態改變，現在不但願意生，還可以生到2個。(取材自微博)

香港「電音天后」鄭秀文多才多藝，今年除了開演唱會外，也有新電影問世，在《合約男女》中飾演和和性格男星張孝全借精生子的女總裁，進而大譜姊弟戀，然現實生活中，已婚的她跟老公許志安，多年來一直抱持「不生」的想法，然拍了這部戲，竟讓44歲的Sammi轉念，還說最多願意生2個！

鄭秀文推出新戲《合約男女》，近來忙跑宣傳，她日前上《蘋果》fb Live，談了現在對於婚姻與家庭的想法，鄭秀文和許志安愛情長跑多年，沒結婚時被催婚，結婚後被催生，但其實兩人曾公開表示不想生孩子，然婚後，Sammi的心態漸漸轉變，免對網友的催生提問，她竟鬆口現在不會抗拒生個星二代，已做好隨時當媽的心理準備，表示此事交給上天去處理，「要來就來啦」。

轉變過去當一輩子頂客族的想法，鄭秀文不僅願意生了，還不只想生一個，她表示自己就快到更年期了，「如果生，頂多兩個」，男孩女孩都好，有人搞笑問她怕不怕生女兒像許志安？Sammi笑稱：「OK啊！你會接納她的，你不覺得每個父母都覺得子女好漂亮嗎？」。

(中時電子報)