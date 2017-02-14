國5遊覽車事故 國台辦表哀悼

13日晚在國道交流道上發生的嚴重死傷遊覽車翻車事故，不幸造成33人死亡、11受傷，大陸國台辦、海協會14日對此表示哀悼，並對相關家屬表達慰問。

國台辦14日發出新聞稿表示，針對該起嚴重死傷的車禍意外，大陸有關方面高度關切，國務院台辦、海協會負責人向在此次事故中罹難同胞，表達深切哀悼，向受傷同胞和相關人員家屬，表達誠摯的慰問。

(旺報)