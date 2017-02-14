安倍：美日安保適用釣島首度寫入聲明 今後無須再確認

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日本首相安倍晉三14日出席眾院預算委員會會議，就美日聯合聲明寫入《美日安保條約》第5條適用於釣魚台一事指出：「這是首次寫入，今後就不需要一一再確認了。」

據日本共同社14日報導，安倍還就美日聯合聲明提及為東海的和平與穩定而合作一事強調：「這是首次，是極有意義且劃時代的。」

安倍訪美期間，美日發表聲明重申美日安保條約第5條涵蓋釣魚台。聲明強調，兩位領導人「反對任何破壞日本管轄這些島嶼的單方行動」；聲明說，美國和日本將加強合作，確保東海的和平和穩定。

(旺報)