遊覽車翻覆罹難者家屬招魂 場面哀戚

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國道5號接3號南下車道，昨晚發生遊覽車翻覆意外，罹難者家屬今天上午到事故現場進行招魂儀式，場面哀戚。

國5接國3南下車道13日晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡。

家屬們在上午10時30分左右抵達事故現場，由法師帶領下舉行道教招魂儀式，國道警察局也封閉一個車道方便儀式進行，家屬持罹難者牌位、招魂幡，呼喚罹難者的名字，場面哀戚。1060214

(中央社)