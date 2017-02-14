翻覆遊覽車近期檢查合格 原排4月再檢

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賞櫻團國道5號翻覆釀33死的遊覽車為19年老車，車籍設於交通部公路總局新竹區監理所桃園監理站，監理站表示，近期檢查紀錄都合格，今天配合檢方勘驗遊覽車是否改裝等。

出事遊覽車由出團的台北市蝶戀花旅行社租用，民國87年出廠，監理所表示，車輛每年須驗車3次，近期檢查紀錄都合格，都是1次檢驗就過關，無需複驗。

監理站說，下次驗車日期為今年4月，遊覽車近期驗車在士林監理站完成，紀錄都合格，沒不符規定需複驗狀況。1060214

(中央社)