搶救賞櫻團事故 消防員驚見頭插土
國道昨天晚間發生嚴重車禍釀33死，新北市橫科消防分隊小隊長林信富第一時間趕抵現場，他說，有死者頭倒插在土裡，也有乘客頭部幾乎斷裂，只剩頸部一層皮黏在身體。
國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成嚴重傷亡，目前33人死亡，11人傷。
新北市消防局第六大隊橫科消防分隊小隊長林信富昨天晚間9時14分接獲通報，5分鐘內趕抵現場，當時原以為只是單純的車禍對撞，一位熱心民眾上前告知「車內很多人」，林信富趕緊呼叫支援。
林信富說，遊覽車在從國道5號接國道3號，經過南港交流道大彎道時，車輛先是擦撞到護欄，車頂沿著護欄摩擦，當場被掀開，約有5、6人拋飛出車外，有骨折、四肢變形、腸子外露，當場失去生命徵象。
林信富表示，遊覽車接著滑行約40公尺摔落約3公尺的邊坡，他負責遊覽車中、後段救援，趕緊將一一將傷患抬離邊坡，由同仁接手檢傷，有乘客頭插在土裡幾乎斷裂，只剩頸部一層薄皮黏住身體，也有一名中年男子「頭部削掉只剩一半」，當場死亡。
林信富在場不斷呼喊，但完全沒聽到有乘客回應，數十分鐘後，才有1名被椅子壓住的男性乘客求救，林信富立刻上前詢問傷者「呼吸是否困難？」，立刻協助搬離椅子將傷者救出，「這也是唯一一位救活的傷患，這是我經歷過最慘烈的事故」。1060214
(中央社)
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