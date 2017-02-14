旅行公會全聯會：司機休息兩天才出勤

蝶戀花旅行社承辦賞櫻團昨晚發生遊覽車翻車死傷意外，旅行公會全聯會發言人李奇嶽今天說，據他們了解，司機在昨天出車前，有經過兩天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消說，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33人死、11人傷。

台北市蝶戀花旅行社負責人周繼弘上午在旅行公會全聯會發言人李奇嶽陪同到二殯慰問家屬。不過，周繼弘僅說一句「對不起」，全程由李奇嶽代為發言。

李奇嶽說，遊覽車不是蝶戀花所有，是跟車行調借的，它（VOLVO）的性能較市面上一般的日本製遊覽車還好、造價也貴；旅遊行程是由蝶戀花負責招攬，屬於散客行程，團員來自於各地，大家昨天早上9時從台北出發，到達武陵農場的時間約下午1時；在武陵停留到下午4時30分許，再從武陵離開到宜蘭用晚餐。

李奇嶽說，據他們解，司機在昨天出車前，有經過兩天的充分休息才出勤，旅途期間也有休息，整個行程有按照觀光局規定，幫旅客投保責任保險，每人新台幣200萬元，車子也有經過監理處查驗合格，可以正常上路。1060214

(中央社)