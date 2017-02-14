遊覽車車禍 北醫男傷者傷勢不穩

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國道遊覽車車禍，北醫附醫收治65歲男傷者出現延遲性腦部出血，外傷嚴重度提升，傷勢還沒穩定，醫療團隊密切治療中。

國道遊覽車翻覆車禍，造成重大傷亡。目前33人死亡，11人傷。

台北醫學大學附設醫院表示，65歲男傷者昨晚狀況就不穩定，14日凌晨再追蹤腦部電腦斷層，出現延遲性腦部出血，顯示腦部有劇烈鈍挫傷可能，外傷嚴重度由24提升到36分（16分以上就是重大外傷），傷勢尚未穩定，醫療團隊密切觀察治療中。

另2名女性生命徵象較穩定，北醫附醫表示，60歲女性右手肘挫傷、深度撕裂傷，右肋骨骨折及鎖骨、橈骨骨折，今天安排手術清瘡，外傷嚴重度為9分。

北醫附醫表示，另一名62歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折、合併氣血胸，仍然有少量出血，觀察中，外傷嚴重度16分。1060214

(中央社)