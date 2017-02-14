國道翻車 北市旅行公會：司機沒過勞

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蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健今天上午也到旅行社關心並表，沒有司機過勞問題。

台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故。

外界質疑司機是否過勞，吳志健表示，目前瞭解時間上沒這樣的問題。

吳志健表示，相信旅行社在過勞上會有嚴謹處理，司機狀況要等到檢調調查後，才能對外說明。

不過，吳志健說，根據蝶戀花旅行社提供訊息，出事司機前兩天都有休息，這部分沒太大問題。1060214

(中央社)