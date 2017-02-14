李大維訪海地 關懷台商

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外交部長李大維率團出席海地總統7日的就職典禮，訪問期間，李大維也前往已在海地投資多年的台商紡織公司參觀。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長曹立傑今天在外交部記者會上表示，由於海地的紡織品對美國免關稅，是很大誘因。因此，也有數家台商表達在海地投資紡織品的興趣，外交部樂見台商投資友邦，合作互利。

李大維以總統特使身分5日至10日率團訪問友邦海地共和國，出席7日海地共和國第58任總統摩依士（Jovenel Moise）的就職典禮，代表中華民國政府及人民向友邦致上賀忱。

李大維6日下午向摩依士呈遞國書並傳達總統蔡英文祝賀，也就兩國未來合作交流，與摩依士廣泛交換意見。在海地期間，李大維另外與卸任的海地前總統普利衛（Jocelerme Privert）與前外長戴廉能（Pierrot Delienne）會晤，感謝他們任內強化兩國邦誼，與支持台灣國際參與。

此外，李大維還拜會美國慈善組織「糧食濟貧組織」（FFP），深入了解中華民國歷年來與該組織合作捐助白米予海地貧民的成果，重申未來強化雙方夥伴關係的合作意願。1060214

(中央社)