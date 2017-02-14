陸男育有3孩 返鄉過年被暴力強行結紮
大陸一名胡姓男子帶著妻兒回雲南過年，遭到當地計畫生育小組強行結紮。當地宣傳部門表示，按規定每對夫妻可以生育兩個孩子，胡先生第一次婚姻已經有3個，進行結紮符合規定。
胡先生向北京青年報爆料，今年和妻兒回老家雲南省鎮雄縣羅坎鎮過年時，遭當地計畫生育小組強行做結紮手術。中共鎮雄縣委宣傳部說，胡男結過兩次婚，第一次婚姻就有3個子女，違反大陸計畫生育相關規定。
胡先生表示，8日晚間7時左右，當時在朋友的家裡，計畫生育小組的人突然進來把自己帶到當地鎮政府，過程中，對方「多次暴力恐嚇」，自己被「強行按上手術台做了結紮手術」，過程中並遭到毆打。
胡先生表示，他被計畫生育小組帶走後，家人便報了警。但警方來後卻將胡先生的妻子和兒子帶走，並告訴胡先生如果不做結紮手術，就要以擾亂辦公場所為由進行15天的治安處理。
胡先生指出，結紮手術是在一間辦公室內進行的，並非是在正規的醫院。胡先生提供的一份做手術開的票據，上面蓋有「鎮雄縣羅坎鎮計畫生育服務所」的章印。
中共鎮雄縣委宣傳部分管此事的熊姓工作人員說，幫胡先生做結紮手術符合相關規定。根據最新計畫生育的相關規定，全面二孩政策實施以後，每對夫妻可以育有兩個孩子，胡先生第一次婚姻已生了3個孩子。
大陸國家衛生和計劃生育委員會前專家委員梁中堂表示，計畫生育規定每對夫妻生育孩子的數量，但法律並未規定節育措施可被強制執行，結紮手術應當在保證當事人自願的情況下實施。1060214
(中央社)
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