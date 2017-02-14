大學個人申請資料上傳系統 15日開放測試

大學甄選入學委員會今天表示，大學個人申請第二階段甄試全面實施「書面審查電子化作業」，15日至17日每日上午8時至晚間10時，開放測試供考生使用。

106學年學科能力測驗將於16日公布成績，學測成績可用來參加大學個人申請入學管道，而大學個人申請第二階段指定項目甄試全面實施「書面審查電子化作業」，通過申請校系第一階段篩選的考生，須在校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳方式，上傳至大學甄選委員會。

大學甄選入學委員會表示，為了讓考生提前瞭解及熟悉「審查資料上傳系統」的操作方式，甄選委員會將於15日至17日每日上午8時至晚間10時，開放測試系統供考生使用。

只要今年有報名學測的考生，都可以憑著自身的學測准考證號碼及身分證號碼，至甄選委員會網站進行測試，考生可把握這段測試期間，上網熟悉操作流程，以利3月17日正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。

甄選委員會指出，個人申請審查資料全面實施電子化作業，今年已邁入第4年，依據實施3年累積的問卷調查結果，學生普遍對操作流程感到滿意，並認為推行「線上書審」確實能有效減輕書面備審資料印製及寄送的作業時間。

根據甄選委員會資料，以往考生上傳時較常發生的錯誤，如資料應分項逐一上傳，而非將所有項目製成1個檔案後上傳、上傳檔案格式限定PDF、每一檔案容量限制5MB、僅將檔案上傳但未完成確認等，甄選委員會也將常見問題彙整成Q&A，與操作說明及操作教學影音檔公告在網站上。

甄選委員會表示，考生登入測試系統後（https://www.caac.ccu.edu.tw/），選擇「個人申請」網頁，點選「審查資料上傳」下的「測試專區」選項，再點選「第二階段審查資料上傳系統」（測試系統），即可上網進行審查資料上傳測試作業，測試期間如遇任何操作問題，可於每日上午8時至下午5時，洽甄選委員會服務專線(05)272-1799。1060214

(中央社)