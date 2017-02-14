2月14日中視新聞午間新聞搶先看
今天2月14日的中視午間新聞搶先看：
《翻車現場如煉獄 賞櫻團32死12傷 》
台中武陵賞櫻一日遊，卻在回程發生重大車禍!昨晚九點多，國道五號銜接國道三號南下匝道，一輛包含司機導遊共44人的遊覽車，在過彎處發生翻覆意外，造成32人死亡，12人受傷送醫.
《賞櫻團早出晚歸 疲勞駕駛釀悲劇?》
警方發現司機一天之內往返台北台中，途中根本沒有時間休息，一天上班時間超過14個小時，懷疑是精神不濟打瞌睡導致翻覆，但也不排除是在過彎時超速釀禍.
《指認罹難者遺體 家屬目睹慘狀淚崩》
上午在第二殯儀館32具罹難者遺體已相驗完畢，其中5具遺體還有待DNA進一步鑑別身分。家屬目睹慘狀淚水決堤.
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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